Jedes Jahr im Sommer wird der Brandenburgische Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung und der Stiftung Schloss Neuhardenberg verliehen – verbunden mit einer Ausstellung aller Kunstwerke, die in die engere Auswahl kamen. Christina Tilmann sprach mit Frank Mangelsdorf, dem Vorsitzenden der Auswahljury, über ein besonderes Jahr und die nun beginnende Ausschreibung für 2021.

Herr Mangelsdorf, auch Sie blicken als Juryvorsitzender des Brandenburgischen Kunstpreises auf ein ungewöhnliches Jahr zurück. Was war anders, und was haben Sie daraus gelernt?

Neuhardenberg Die Ausstellung zum Brandenburgischen Kunstpreis Neuhardenberg Natürlich haben sich die Folgen der Pandemie auch in Bezug auf den Brandenburgischen Kunstpreis gezeigt. Die Rahmenbedingungen für die Künstlerinnen und Künstler und natürlich auch für die Organisatoren waren ganz andere. Deshalb haben wir die Ausstellung in Neuhardenberg schon fast vier Wochen vor der Preisverleihung eröffnet – einfach um sie auch unter Coronabedingungen mehr Besuchern zugänglich machen zu können. Die Preisverleihung, die wegen des ersten Lockdowns ja verschoben werden musste, fand dann am 2. August unter freiem Himmel statt. Unsere Partner von der Stiftung Schloss Neuhardenberg war da sehr kreativ und hat ein Open Air-Zelt aufgebaut. Darauf haben wir so viel positives Echo bekommen, dass wir es im nächsten Jahr wieder so machen wollen.

Keine Selbstverständlichkeit

Es sind ja keine guten Zeiten für die Kunst derzeit. Was bedeutet das für den Brandenburgischen Kunstpreis – und die Künstler, die sich auf ihn bewerben?

Nicht nur die Wirtschaft leidet unter der Situation, sondern eben auch Künstler. Es gibt kaum Möglichkeiten auszustellen. Als Solo-Selbständige haben die Künstlerinnen und Künstler bislang auch kaum staatliche Unterstützung erhalten. Ich muss noch einmal daran erinnern: Viele Künstlerinnen und Künstler leben als Mini-Selbständige von weniger als 17.500 Euro im Jahr, und halten sich mit anderen Jobs über Wasser. Das ist jetzt durch die Corona-Pandemie noch schwieriger und prekärer geworden. Da merkt man dann, wie wichtig so ein Preis ist. Preis und Wettbewerb geben den Künstlern die Gelegenheit, von sich reden zu machen. Das ist in diesen Zeiten wichtiger denn je. Und man muss auch sagen: Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das Märkische Medienhaus auch in Zeiten der Krise weiter an diesem Preis festhält. Auch die Zeitungshäuser werden von der Pandemie gebeutelt.

Derzeit haben ja alle Museen geschlossen, nur kommerzielle Galerien dürfen noch öffnen. Da hatten Sie ja Glück, dass die Ausstellung im Sommer gerade stattfinden konnte…

Ja, und trotz dieser merkwürdigen Zeit haben wir in diesem Jahr einen Besucherrekord. Das zeigt, wie groß der Bedarf ist. Kultur ist eben kein Luxus, den man haben oder eben streichen kann, sondern - pathetisch gesagt - der geistige Boden für unser Menschsein. Man merkt in solchen Zeiten, wie sehr die Menschen sich mit Kunst beschäftigen wollen.

Wie wird Corona sich auswirken?

Wenn jetzt die Ausschreibung für den Kunstpreis 2021 beginnt – was erwarten Sie? Wird es lauter Corona-Kunstwerke geben?

Die Ausstellung zum Brandenburgischen Kunstpreis ist ja auch immer so etwas wie die Leistungsschau eines Jahres. Die Lebenswirklichkeit der Künstler, das hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, spiegelt sich in den Werken. In Zeiten, in denen die Wirtschaftskrise auf das Land drückte, war das auch den Kunstwerken anzumerken, die düsterer waren, mehr mit schweren Themen belastet als in anderen Jahren. Ich denke also schon, dass die Situation dieses Jahres in der Kunst reflektiert werden wird. Andererseits: Bei einer offenen Ausschreibung weiß man ja nie, was kommt. Und es bewegt sich immer etwas: In den vergangenen Jahren haben sich mehr junge Künstlerinnen und Künstler beworben. Der Preis hat sich herumgesprochen, auch jenseits des Kreises der treuen Zeitungsleser. Gerade in der Kategorie Fotografie merken wir das ganz deutlich.

Wie bewirbt man sich?

Wenn ich mich als Künstlerin oder Künstler jetzt zum ersten Mal bewerben möchte – wie mache ich das?

Unter MOZ.de und auf der Homepage der Stiftung Neuhardenberg steht ausführlich, wie man sich bewerben kann, welche Maße das Kunstwerk haben darf, und dass das Kunstwerk innerhalb der letzten zwölf Monate entstanden sein muss. Bis zum 15. Februar kann man die Unterlagen digital einreichen. Dann wird eine Vor-Jury entscheiden, welche Kunstwerke in die engere Wahl kommen. Auch wenn man in diesem Moment natürlich noch nicht sagen kann, wie sich im nächsten Jahr alles entwickeln wird: Wir planen, die Ausstellung am 8. Mai in Neuhardenberg zu eröffnen. Die Preisverleihung ist dann am 20. Juni.

Im kommenden Jahr wird der Kunstpreis zum 18. Mal verliehen, ist also quasi volljährig. Was wünschen Sie sich zum 18. Geburtstag des Preises?

Derzeit liegt der Preis im Wesentlichen auf den Schultern der Stiftung Neuhardenberg und des Märkischen Medienhauses. Ich wünschte mir, dass sich das Land Brandenburg wieder stärker inhaltlich und finanziell beteiligt. Schließlich ist der Brandenburgische Kunstpreis über die Jahre zum größten und wichtigsten Preis in Brandenburg geworden.