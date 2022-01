Fans der Serie „Emily in Paris“ haben gleich doppelten Grund zur Freude. Wie Netflix in dieser Woche über seinen Twitter-Account mitteilte, wurden auf einem Schlag Staffel drei und vier der Serie mit Lily Collins als Titelfigur in Auftrag gegeben. In der jetzt angelaufenen Staffel 2 hat die junge Amerikanerin wieder viel Glück und Pech in der großen Stadt der Liebe.