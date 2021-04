Bildgewaltige Schlachten, hemmungslose Gewalt und viel nackte Haut: Das blutrünstige Fantasy-Epos „Game of Thrones“ wird in den 2010er-Jahren zum weltweiten Kult. Heute vor zehn Jahren, am 17. April 2011, strahlte der US-Sender HBO die erste Episode „Der Winter naht“ aus.

Ein rostiges Meta...