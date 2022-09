Julian Lennon (2022). Julian ist der Sohn von John Lennon aus dessen Ehe mit Cynthia Powell. Nach dem Tod seines Vaters begann er Beatles-Andenken zu sammeln. Sein Debüt „Valotte" (1984) verkaufte sich weltweit 1,5 Millionen Mal; bis heute sind von ihm sieben Alben erschienen Seine Andenkensammlung wurde 2010 in dem Buch „Beatles Memorabilia: The Julian Lennon Collection“ dokumentiert. In seinen bislang vier Kinderbüchern können Jungen und Mädchen lernen, wie wertvoll die Erde und ihre natürlichen Ressourcen sind. Julian Lennon wurde 2021 mit dem World Literacy Award, 2020 mit dem CC Forum Philanthropy Award und dem UNESCO Peace Award für seine Arbeit mit seiner eigenen Stiftung ausgezeichnet. Der heute 59-Jährige ist ledig, hat keine Kinder und lebt in Èze-bord-de-Mer/Frankreich. © Foto: Robert Ascorft/foureleven.agency