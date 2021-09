Was macht ein Königreich, dem die Königin abhandengekommen ist? Nun ja, der Hofstaat geht auf die Suche. Und so landen eine Einhorn-Prinzessin, der alte König, ein Narr und ein trauriger Prinz in unserer Welt; bepackt mit Koffern, staunend und neugierig. Begleitet von Diener, Koch und Tänzerin ...