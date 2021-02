Kitti, 17, ist schwanger. Und steht akut (sie ist in der zwölften Woche) vor der Frage, was sie tun soll. Mit diesem „Vielleicht-Kind“. Und überhaupt, mit sich und ihrem Leben. Die junge Frau bildet das Zentrum des Stückes „Kill Baby“ – eine kompakte Geschichte, die komplett in einem Ho...