Sophie Scholl trifft auf Schlagersternchen Cindy Reller, auf „Furor“ folgt „Krabat“, Drama auf Country. Vor Gegensätzen ist man nicht bange bei den 19. Landesbühnentagen, die heute an den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt beginnen. 30 Vorstellungen warten an fünf Tagen auf die Zuschauer...