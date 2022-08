„Ich wollte ein glückliches Leben, wie alle in diesem Land, das meine Heimat ist“, heißt es zu Beginn einer Folge der sechsteiligen Serie „Lauchhammer – Tod in der Lausitz“. Die Krimiserie ist ab dem 8. September auf Arte und ab dem 28. September im Ersten zu sehen. Bereits am 1. Septemb...