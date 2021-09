Zum Denkmaltag am Sonntag, 12. September, präsentieren sich in diesem Jahr bundesweit fast 4000 historische Bauwerke – vor Ort und digital. Deutschlands größtes Kulturevent steht diesmal unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“. Dabei geht es um Orte der Illusion, Täuschung und Inszenierung.