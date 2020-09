Am 15. Oktober 1941 beginnt der Winter in Leningrad. Der erste Schnee fällt auf die Stadt. Unter ihm erstickt langsam die Widerstandskraft von Lena Muchina. Als die Deutschen am 22. Juni 1941 in der Sowjetunion einfallen, schreibt die 16-jährige Leningraderin noch im patriotischen Hochgefühl: „...