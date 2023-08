Albert Dieckmann, Smolensk, August 1941. Das Foto ist in der Ausstellung "Was erzählen Fotografien? Albert Dieckmanns Bilder aus dem besetzten Osteuropa 1941/42“, Museum Berlin-Karlshorst, 22.6.-17.12.2023 zu sehen. Die Sammlung umfasst 382 Farbdias, die Albert Dieckmann während seines Einsatzes an der Ostfront als Militärarzt vom Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion angefertigt hat. © Foto: Albert Dieckmann/Museum Berlin-Karlshorst