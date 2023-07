So locker geht Transfer heute. Lächelnd und mit Latschen am Fuß posiert Brenden Aaronson an der East Side Gallery vor einem Bild, auf dem sowohl Berlin als auch New York zu lesen ist. Zuvor hatte der 22-jährige Mittelfeldspieler aus den USA bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin einen Vertr...