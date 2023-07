Der 1. FC Union Berlin hat am Donnerstag zwar nur eine einzige Übungseinheit im Trainingslager in Bramberg am Wildkogel absolviert – aber die hatte es am Vormittag in sich. Erstens, weil mit Benedict Hollerbach vom SV Wehen Wiesbaden der mittlerweile siebte Neuzugang erstmals mit den Eisernen tra...