Fast schon still und heimlich hat der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf in der vergangenen Spielzeit der Brandenburgliga die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Platz 6 stand nach 30 Spieltagen in der höchsten Spielklasse des FLB zu Buche, zur neuen Saison scheint die Mannschaft noch ei...