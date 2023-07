Der neue Kader von Brandenburgliga-Vizemeister Oranienburger FC Eintracht nimmt weiter Formen an. Und der Club bleibt sich treu, nicht nur Eigengewächsen, sondern auch Talenten von außerhalb die Chance zu geben, in der höchsten Spielklasse des Landes Fuß zu fassen. So vermeldet der OFC einen 19-...