Wer wird MOZ-Sportler der Woche? Zur Auswahl stehen dieses Mal ein Fußballer aus Bernau, ein Handballer aus Oberhavel sowie ein Tischtennisspieler aus Finow. In der Vorwoche sicherten sich die Beachvolleyballerinnen Janin Nachtigall/Henriette Neef (SG Einheit Zepernick) mit 55 Prozent der fast 800 Stimmen den Sieg. Handballer Julius Franz Porath (Oranienburger HC) folgte mit 25 Prozent (203 Stimmen von 798) vor Kicker Justin Barkow (Eintracht Alt Ruppin) mit 20 Prozent.

Im Folgenden stellen wir nun die neuen Kandidaten kurz vor, für die bis Montagabend (13. Februar), 24 Uhr, abgestimmt werden kann.

Fußballer Martin Moll (FSV Bernau)

Martin Moll trägt das Trikot des FSV Bernau. Bei der Hallenfußball-Landesmeisterschaft erzielte er in der Ü40 neun Tore.

© Foto: Reinhard Purz

Bei der Ü40-Hallenfußball-Landesmeisterschaft in Beeskow trumpfte der FSV Bernau auf: Diese Mannschaft von Trainer Reinhard Purz rutschte kurzfristig über eine Wildcard ins Turnier und setzte sich nach insgesamt 15 Turnierspielen ungeschlagen mit einem Torverhältnis von 24:7 für einige doch ziemlich überraschend durch. Der Turnierplan wollte es so, dass das vorletzte Spiel zwischen den beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften vom FV Erkner 1920 und dem FSV Bernau über die Meisterschaft entscheiden sollte. Am Ende des gutklassigen Spiels gewannen die Barnimer nach 0:2-Rückstand mit 4:3. Den entscheidenden Treffer erzielte Abwehrgarant Tobias Haß mit letztem Einsatz 75 Sekunden vor Spielende. Der FSV stellte den besten Torschützen des Turniers: Martin „Willi“ Moll erzielte insgesamt neun Tore.

Handballer Max Ritter (HSV Oberhavel)

Max Ritter vom HSV Oberhavel. Der junge Handballer ist Schiedsrichter, Junioren-Trainer und Spieler – und dies mit 22 Jahren.

© Foto: Melanie Ritter

Der Handball-Sportverein Oberhavel kann sich glücklich schätzen, einen solch omnipräsenten Mann wie Max Ritter in seinen Reihen zu haben. Der 22-Jährige ist seit der vorigen Saison Stammspieler beim Kreisliga-Club, der in Borgsdorf seine Heimspiele austrägt. Davor hatte er sich schon im Handball ehrenamtlich engagiert. Er hat mit 15 Jahren eine Schiri-Ausbildung gestartet und im Trikot des Oranienburger HC gepfiffen. Mit 16 Jahren übernahm er die weibliche D-Jugend des OHC und trainierte diese für fünf Jahre. Sein Männerteam ist Tabellenerster und dies mit einer lupenreinen Weste von 14:0 Punkten.

Tischtennisspieler Siegfried Lemke (TTC Finow)

Eine Ikone im Tischtennis: Siegfried Lemke brachte von der Weltmeisterschaft drei Medaillen mit – Bronze, Silber und auch Gold.

© Foto: Johannes Gohlke

Der amtierende Europameister im Einzel und Doppel, Siegfried Lemke vom TTC Finow, wollte nach dem EM-Titel im vergangenen Sommer nun auch den WM-Titel gewinnen. Im Oman gelang dies dem 83-Jährigen: Das Urgestein des TTC Finow Eberswalde schaffte es in allen drei ausgespielten Wettbewerben aufs Treppchen. Innerhalb der fünf Turniertage absolvierte Siegfried Lemke mehr als ein Dutzend Spiele. Im Einzelwettbewerb der Ü80 musste er sich im Finale dem Iraner Jafari geschlagen geben (8:11 im fünften Satz). Im Ü80-Doppel gewann der amtierende Barnimer Sportler des Jahres den Titel. Zusammen mit Wolfgang Schmidt aus dem sächsischen Freiberg gewann er das Finale gegen eine deutsch-griechische Paarung mit 3:1. Mit seiner Lebensgefährtin Heidrun Kissmann holte Siegfried Lemke im Mixed der Ü60 trotz des großen Altersunterschieds im Vergleich zu den Gegnern Bronze. Damit ist der Medaillensatz bei der WM komplett.

So stimmen Sie ab: Sie können bis Montag (24 Uhr) für Ihren Favoriten abstimmen.

So schlagen Sie Kandidaten vor: Die Auswahl der Kandidaten übernimmt die Sportredaktion. Wir freuen uns aber über Ihre Vorschläge. Schicken Sie diese per E-Mail an Die Auswahl der Kandidaten übernimmt die Sportredaktion. Wir freuen uns aber über Ihre Vorschläge. Schicken Sie diese per E-Mail an sport@moz.de – es wäre nett, wenn Sie eine kurze Begründung, eine Altersangabe und wenn möglich auch ein Foto des Sportlers/der Sportlerin hinzufügen.

Das sind die MOZ-Sportlerinnen/Sportler der Woche im Überblick

Beachvolleyballerinnen Janin Nachtigall/Henriette Neef (SG Einheit Zepernick)

Volleyballer Ole Schwerin (SV Lindow-Gransee)

Sandra Wesemann (Spielgemeinschaft Eberswalde)

Fußballer Dennis Tietz (Einheit Zepernick)

Eishockeyspieler Anton Novikau (Oder Griffins Schwedt)

Handballer Johann Bergk (1. SV Eberswalde)

Kegler Philipp Daht (SpG Eberswalde)

Handballerin Melanie Kelch-Braun (SV Eichstädt)

Handballer Lennard Mathiske (HC Neuruppin)

Handballerin Sophia Fricke (MTV Altlandsberg)

Kampfsportlerin Alexa Frei (1. Ju-Jutsu-Verein Bernau)

Leichtathletik-Duo Dagmar Rocktäschel/Gerd Teichert (TSG Seelow)

Bankdrückerin Nicole Kegeler (aus Eberswalde)

Leichtathlet Günter Linke (SV Schöneiche)

Biathletin Lilian Zurawski (WSV Oberhof/ehemals Wandlitz)

Volleyballer Nils Rudolph (SG Lindow-Gransee)

Skispringer Moritz Terei (WSV Bad Freienwalde)

Kanute Leon-Michael Reckzeh (KC Potsdam)

Kart-Fahrer Alexander Pettelkau (Eberswalde)

Kanute Timo Gessert (SC Potsdam)

Ringerin Francy Rädelt (RSV Hansa Frankfurt)

Diskuswerferin Claudine Vita (Neubrandenburger SC)

Leichtathletin Libby Buder (SC Potsdam)

Leichtathlet Niklas Schöning (SV Stahl Hennigsdorf)

Radsportler Jonas Reibsch (RSC Cottbus)

Mittelstreckler Artur Beimler (ehemals LC Cottbus)

Speerwerferin Alyssa John (SC Potsdam)

Leichtathletin Steffi Skara (Schwedter Hasen)

Leichtathletin Michelle Weinreich (SG Empor Niederbarnim)

Radsportler Pete-Collin Flemming (BSG Pneumant Fürstenwalde)

Fußballer Erik Prüfer vom MSV Neuruppin II

Handballerin Nadine Wittke vom HSV Frankfurt

Schwimmerin Adele Fiona Böttcher vom ESV Frankfurt

Gewichtheber Jon Luke Mau vom TSV Blau-Weiß Schwedt

Billardspieler Uwe Karbe vom Falkenberger SV

Springreiter Phillip Hoffmann vom PSV Pinnow

Sportschützin Kathrin Murche von der Schützengilde Frankfurt

Handballer Christopher Schulz von Hansa Wittstock

Leichtathlet Stefan Schulz vom Ruppiner Triathlonverein

Fußballer Christian Mlynarczyk vom FSV Union Fürstenwalde

Fußballer John Lukas Sauer von Blau-Weiß Markendorf

Fußballer Christopher Schwarz vom FV Erkner

Sportschützin Jette Lippert von der Schützengilde Frankfurt

Schwimmer Kim Losensky von den Schwimmern des ESV Frankfurt

Handballer Felix Preiß von der HSG Schlaubetal

Ringer Erik Thiele vom Bundesstützpunkt in Frankfurt (Oder)

Handballerin Chantal Lampe vom Oranienburger Handball-Club

Speerwerferin Alyssa John aus Hohen Neuendorf

Fußball-Talent Moritz Lewin Heil vom Storkower SC

Volleyballerin Janin Nachtigall von Einheit Zepernick

Läuferin Kathrin Koczessa von der LG Oberhavel

Fußballer Carsten Hilgers vom FC Eisenhüttenstadt

Handballerin Sophia Fricke vom MTV Altlandsberg

Handballer Aaron Krai vom Oranienburger HC

Handballerin Ashley-Ann Busse (Frankfurter Handball Club)

Skispringer Max Unglaube vom Wintersportverein Bad Freienwalde

Gewichtheber Jon Luke Mau vom TSV Blau-Weiß Schwedt

Gewichtheberin Laura Viol vom USC Viadrina

Fußballer Paul Bechmann vom 1. FC Frankfurt

Ringer Matti Stolt von der KG Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt

Boxer Arbi Shapianov vom Uckermärkischen BV Schwedt

