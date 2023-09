Der 1. FC Union Berlin hebt ab! An diesem Dienstagvormittag starten die Eisernen aus Köpenick in das Abenteuer Champions League. Mit einem Charterflieger düst die Mannschaft zum großen Spiel bei Real Madrid am Mittwochabend (18.45 Uhr).

„Real Madrid ist eine der besten Mannschaften der Welt, daher wird es für uns ein wirklich schwieriges Spiel. Es ist aber auch eine schöne Erfahrung, gegen eine so gute Mannschaft zu spielen“, freut sich Union-Abwehrspieler Danilho Doekhi.

So groß wie die Vorfreude ist auch die Unterstützung durch die Fans der Eisernen. Mindestens 4000 Anhänger begleiten die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nach Madrid – der Gästeblock des Bernabeu-Stadions ist restlos ausverkauft. Allerdings werden wohl auch zahlreiche Fans ohne Ticket anreisen. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung hatte Union sogar Anfragen für rund 15 000 Tickets. Am Spieltag ist dann ein Fanmarsch geplant.

Und so läuft der Madrid-Trip für die Mannschaft und die Fans: Das Team fliegt am Dienstagvormittag um 9.30 Uhr mit einer Chartermaschine nach Madrid. Die Landung ist für 12.30 Uhr auf dem Flughafen Adolfo Suárez in Madrid-Barajas avisiert. Ein zweiter Flieger bringt Club-Mitarbeiter und Familien-Angehörige der Profis nach Madrid.

Einen Tag vor dem Spiel gibt es dann auch schon die ersten offiziellen Termine. Um 16.30 Uhr stehen Trainer Urs Fischer und Kapitän Christopher Trimmel bei der Pressekonferenz im Bernabeu-Stadion Rede und Antwort. Ab 17.30 Uhr kann die Mannschaft dann beim Abschlusstraining erstmals den Rasen im Bernabeu testen. Die ersten 15 Minuten der Übungseinheit sind medienöffentlich. Danach müssen die Reporter wieder raus.

Gästeblock ausverkauft

Auch viele Fans fliegen bereits am Dienstag in die spanische Hauptstadt. Die rund 4000 Tickets für den Gästeblock wurden im Losverfahren unter den Union-Vereinsmitgliedern vergeben. Kostenpunkt: 53 und 63 Euro. Zudem hat der Verein vier Fanflieger nach Madrid organisiert. Hin- und Rückflug kosten 500 Euro pro Person. Insgesamt 1300 Anhänger sind an Bord der vier Maschinen.

Am Spieltag soll es einen Fanmarsch zum Bernabeu-Stadion geben. Das Motto lautet: „Alle in Rot.“ Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Puerta del Sol in Madrids Zentrum. Von dort aus sind es gut vier Kilometer Fußweg bis zum Stadion.

Youth-League-Spiel ist eine Herausforderung

Parallel dazu findet das Youth-League-Spiel der U19 von Union Berlin gegen den Nachwuchs von Real Madrid statt. Anpfiff ist um 14 Uhr im Estadio Alfredo di Stéfano. Es befindet sich auf dem Real-Trainingsgelände in der Nähe des Flughafens im Nordosten der spanischen Hauptstadt.

Pünktlich zum Anpfiff der Champions-League-Partie um 18.45 Uhr dann im Zentrum im Bernabeu-Stadion zu sein, wird eine logistische Herausforderung. Beide Arenen sind etwa zwölf Kilometer voneinander entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel sind die einzige Alternative, weil es am Stadion kaum Parkmöglichkeiten gibt.

Zurück nach Berlin geht es für die Anhänger am Donnerstagmorgen – übernachtet wird übrigens auf dem Flughafen. Zwischendurch dürfte sicher auch noch Zeit für die eine oder andere Champions-League-Party in der Innenstadt sein. Die Mannschaft fliegt am Donnerstagvormittag um 11 Uhr wieder per Charter nach Berlin. Zwei Tage später steht für die Eisernen und ihre Fans in der Bundesliga das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf dem Programm (Samstag, 15.30 Uhr).