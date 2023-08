Wild, wilder, Wuhlheide: Beim 1. FC Union Berlin jagt wenige Tage vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison ein Transfergerücht das nächste. Während sich bereits am Samstag die Anzeichen für eine Verpflichtung von Robin Gosens verdichteten, wird seit dem Wochenanfang mit Italiens Europameister Leonardo Bonucci ein weiterer großer Name in der Gerüchteküche gehandelt.

Die Vorfreude der Fans auf den Bundesliga-Start am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 sowie die bevorstehende Premiere in der Champions League ist jedenfalls riesengroß. Und vielleicht ja auch schon auf Gosens und Bonucci? In jedem Fall hat der Verein die für Mittwoch geplante öffentliche Übungseinheit „aufgrund des erwartbaren großen Besucherandrangs in der Ferienzeit“ kurzerhand vom Trainingsplatz in das Stadion An der Alten Försterei verlegt. Beginn ist um 10.30 Uhr, der Einlass erfolgt ab 10 Uhr über den Kassenbereich, teilten die Eisernen mit. Auch bei den Trainingslagern in Österreich sowie in Bad Saarow gab es einen großen Fanansturm bei den Trainingseinheiten.

Getrübt wird die Vorfreude indes durch die Verletzung von Rani Khedira am Sonntag beim 4:0-Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde bei Astoria Walldorf. Hier ist der aktuelle Stand der wichtigsten Personalien bei Union Berlin.

Union Berlin und Robin Gosens

Seit Juni köchelt das Gerücht in unterschiedlicher Intensität. Glaubt man dem italienischen Transferbasar, steht der Wechsel des Nationalspielers nun unmittelbar bevor. 15 Millionen Euro sollen die Eisernen als Club-Rekordsumme lockermachen . Noch gibt es aber keine offiziellen Signale. Von Vereinsseite gab es am Wochenende auf MOZ-Nachfrage noch keine Bestätigung. Auch nicht von Inter Mailand, wo der linke Verteidiger zuletzt nur bedingt glücklich war. Fakt ist: Gosens (29) würde sportlich wie charakterlich hervorragend passen. Union bekäme den gesuchten Schienenspieler mit internationaler Erfahrung, Gosens bekäme Spielpraxis und eine Bühne für eine EM-Empfehlung an Bundestrainer Hansi Flick.

Union Berlin und Leonardo Bonucci

Ein Europameister für die Eisernen? Auszuschließen ist beim Verhandlungsgeschick von Manager Oliver Ruhnert nichts. Bonucci – Europameister 2021 – würde auch zum Beuteschema des Berliner Top-Einkäufers passen. Bei Juventus Turin ist der 36-Jährige trotz Vertrag bis Juni 2024 quasi aussortiert. Bei ihren Clubs unzufriedene Spieler haben bei Union in den vergangenen Jahren immer wieder ihr Potenzial neu abgerufen – oder sogar gesteigert.

Der italienische Kult-Verteidiger brächte zudem ganz viel Erfahrung für die Königsklasse mit, daran mangelt es im Berliner Kader bekanntlich. Laut Gazzetta dello Sport haben die Köpenicker zwei Millionen Euro Ablöse für den Routinier angeboten. Mit Juventus Turin hatte Bonucci acht Meistertitel und vier Pokalsiege gefeiert. Trotzdem müsste er sich bei Union Berlin wohl hinter der aktuellen Dreierkette mit Robin Knoche, Diogo Leite und Danilho Doekhi anstellen. Allerdings steht bei Doekhi weiterhin ein Wechsel nach Italien im Raum.

Union Berlin und Rani Khedira

Die Verletzung von Rani Khedira war der Wermutstropfen beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Südwest-Regionalligist Astoria Walldorf. Der kühlende Verband an der Wade des Mittelfeldspielers verhieß nichts Gutes. Gestützt von Betreuern verließ Khedira den Rasen.

Am Montagmittag vermeldete der Verein dann den verletzungsbedingten Ausfall des Vize-Kapitäns. Khedira müsse „bis auf Weiteres“ pausieren, hieß es in der Mitteilung. Genauere Angaben machte der 1. FC Union nicht.