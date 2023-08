Eine gut gefüllte Haupttribüne im Stadion An der Alten Försterei, „Eisern Union“-Rufe am Mittwochvormittag – Robin Gosens lernte gleich bei seinem ersten Training die Fans des 1. FC Union Berlin kennen. Der Abwehrspieler hat kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison 2023/24 einen langfristigen Vertrag bis 2028 in Köpenick unterschrieben.

Union Berlin hatte die einzige öffentliche Trainingseinheit in dieser Woche vor dem Start am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 extra ins Stadion verlegt. Die offizielle Begründung – „aufgrund des erwartbaren großen Besucherandrangs in der Ferienzeit“. Auch in den Trainingslagern in Bad Saarow und in Österreich war der Fan-Hype größer als in den vergangenen Jahren. Viele Fans wollten aber am Mittwochvormittag natürlich vor allem Robin Gosens sehen – und rund 2500 Anhänger waren auf der Haupttribüne zur Stelle, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche.

Der 29 Jahre alte Linksverteidiger gilt als Mentalitätsspieler, der vor allem über Disziplin und Leidenschaft kommt. „Ich glaube, ich kann mit meiner Art und Weise zu spielen, ein Team und vielleicht auch die Fans anzünden. Das mache ich gern“, erklärte Gosens im Club-TV.

Zunächst zündete jedoch gar nichts. Die Union-Profis wurden um 10.30 Uhr zwar mit viel Beifall von den Fans im Stadion begrüßt, gingen dann aber gleich wieder raus auf einen Nebenplatz, wo die Trainingseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit startete. Erst um 11.02 Uhr kehrte das Team zurück – und es gab erneut Beifall für Gosens & Co. sowie ein Geburtstagsständchen für Josip Juranovic. Nicht dabei: der verletzte Rani Khedira und Janik Haberer. Beim Trainingsspiel war Gosens dann gleich mittendrin und feuerte seine Mitspieler an. Als er dann eine Extrarunde drehte, gab es reichlich Beifall von der Haupttribüne für den prominenten Neuzugang. Am Ende des Trainings nahm Trainer Urs Fischer den Neuzugang dann noch für ein Gespräch beiseite.

Wie laut es im Stadion An der Alten Försterei unter Wettkampfbedingungen zugeht, wird Robin Gosens am Sonntag beim Bundesliga-Start gegen den FSV Mainz 05 erleben. Für den Neuzugang geht nach eigenem Bekunden mit dem Engagement bei Union Berlin ein Lebenstraum in Erfüllung. „Ich habe damals angefangen, Fußball zu spielen, weil ich die Bundesliga so toll fand. Ich bin mit ihr groß geworden. Es war immer der Lebenstraum, mal in der Bundesliga zu spielen“, erklärte Gosens: „Dass Union mir die Chance gibt, diesen Lebenstraum zu erfüllen – dafür werde ich Union auf ewig dankbar sein.“

Außerdem freut sich Robin Gosens auf das Leben in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Ehefrau Rabea, einer gelernten Physiotherapeutin, kam er am Dienstagmittag mit einem Privatjet auf dem Flughafen BER an. Am 18. Juni 2022 haben beide geheiratet. Im Oktober 2021 kam Sohn Levi zur Welt. „Berlin ist es eine Stadt mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Das wird ein neuer Lebensabschnitt für uns. Es lohnt sich immer, aus seiner Komfortzone herauszukommen und ein neues Abenteuer zu wagen“, betonte der Neuzugang.

Kevin Volland vor Wechsel zu Union Berlin