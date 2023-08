Ist der 1. FC Union Berlin am Samstag beim SV Darmstadt (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga der große Favorit? Für Union-Trainer Urs Fischer ist nicht entscheidend, dass dort der Champions-League-Vertreter beim Aufsteiger antritt. Am Donnerstag bekundete der 57-Jährige: „Das ist nicht releva...