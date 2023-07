Der Blick auf die Berge war klasse, das Spiel des 1. FC Union Berlin nur gut eine Stunde lang. Vor dem beeindruckenden Alpenpanorama in Saalfelden kassierten die Eisernen aus Köpenick am Freitagabend eine 1:2 (0:0)-Niederlage im Testspiel gegen den Pafos FC aus Zypern.

Den Union-Treffer erzielte Dominique Heintz in der 49. Minute. Die sich steigernden Zyprer kamen erst zum 1:1-Ausgleich durch Bruno Felipe (80.) und dann auch noch zum Siegtreffer durch Magomedkhabib Abdusalamov (88.).

„Phasenweise war es gut. Dann gar nicht mehr gut. Bis zur 60. Minute haben wir immer versucht, nach vorn zu spielen. Ab der 60. Minute war dann Schluss. Man hat uns eine gewisse Müdigkeit und auch die vielen Wechsel angemerkt“, bilanzierte Trainer Urs Fischer.

Im Tor gab Alexander Schwolow sein Debüt bei den Eisernen. Mit Stürmer Benedict Hollerbach saß der zweite Neuzugang der Woche zunächst auf der Bank. Er kam in der zweiten Halbzeit ins Spiel und hatte einige gute Aktionen. Angeführt wurde das Team wie gewohnt von Kapitän Christopher Trimmel.

Bester Unioner war Torhüter Jakob Busk, der nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit zunächst lange Zeit die knappe Führung festhielt. Torschütze Dominique Heintz machte ebenfalls auf sich aufmerksam: „Ein Testspiel ist dafür da, gewisse Sachen auszuprobieren. Die neuen Spieler müssen das System kennenlernen. Das ist uns über weite Strecken gelungen. Der letzte Punch hat vielleicht gefehlt, um den Abschluss zu setzen.“

Für Innenverteidiger Robin Knoche war die Partie schon nach einer halben Stunde beendet. Die frühe Auswechslung war allerdings abgesprochen. Denn Knoche soll auch am Samstag im zweiten Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio zum Einsatz kommen. Gespielt wird dann ab 16 Uhr in Lienz.

Eine kuriose Situation gab es Mitte der ersten Halbzeit. Denn es brandete plötzlich Beifall auf, obwohl auf dem Rasen nichts Entscheidendes passierte. Der Grund: Der Ex-Unioner Robert Andrich kam gerade an und wurde von den Fans gefeiert. Andrich, der für Bayer Leverkusen spielt, deutete mit dem Finger auf den Mund. Das sollte wohl heißen: Leute, schaut lieber auf das Spiel. Bayer Leverkusen bereitet sich übrigens im benachbarten Zell am See auf die neue Bundesliga-Saison vor.

Union Berlin – Pafos FC 1:2 (0:0)

Union Berlin: Schwolow (46. Busk) - Jaeckel, Knoche (31. Doekhi, 61. Kemlein), Heintz - Trimmel, Kral, Skarke (84. Dehl) - Laidouni (61. Pantovic), Aaronson (84. Jahai) - Becker (65. Hollerbach), Siebatcheu (65. Kaufmann).

Tore: 1:0 Heintz (49.), 1:1 Felipe (80.), 1:2 Abdusalamov (88.); Zuschauer: 1500.