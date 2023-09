Es ist für die Fans des 1. FC Union Berlin ein historisches Ereignis. Am 20. September treten die Köpenicker bei Real Madrid in der Champions League an. Anstoß zum ersten Spiel der Eisernen in der Königsklasse ist 18.45 Uhr. Eine große Schar von Unionern wird die Mannschaft zu diesem Einmal-im-Leben-Ereignis ins Bernabeu-Stadion begleiten.

Der Auswärtsblock dort bietet in der Champions League etwa 4000 Zuschauern Platz. Der 1. FC Union Berlin hat die Tickets dafür unter den Mitgliedern verlost. Inzwischen wurden die Gewinner informiert, es gibt aber auch viele Anhänger, die keine Karte abbekommen haben. Auch wenn der Verein es noch nicht offiziell vermeldet hat, ist davon auszugehen: Alle Gäste-Tickets für das Spiel des 1. FC Union in Madrid sind weg.

Real Madrid im Heimbericht nicht ausverkauft

Wer jetzt unbedingt trotzdem bei diesem historischen Spiel dabei sein will, hat zumindest noch theoretische Möglichkeiten, sich um Karten für den Heimbereich des Estadio Santiago Bernabéu zu kümmern. Die Arena wird aktuell umgebaut, die Kapazität liegt trotzdem bei etwa 80.000 Plätzen.

In den vergangenen beiden Champions-League-Spielzeiten waren die Spiele der Königlichen nicht immer ausverkauft. In der Saison 2021/22 kamen durchschnittlich pro Spiel 48444 Zuschauer, in der Saison 2022/23 waren es 58761 Gäste pro Partie.

Real Madrid hat am Donnerstag mit dem Verkauf für Mitglieder mit Abo begonnen, seit Freitag dürfen auch Mitglieder ohne Dauerkarten-Abonnements Karten kaufen. Ab Montag beginnt dann eine Verkaufsphase für die sogenannten Madridisten, das sind angemeldete Fans, die sich kostenlos registriert haben.

Real Madrid warnt deutsche Fans

Der für deutsche Fans wohl interessanteste Termin dürfte dann der Dienstag, 12. September, sein. Um 12 Uhr beginnt der freie Verkauf von möglichen Resttickets. Die Kartenpreise bewegen sich dabei zwischen 210 Euro für die besten Plätze auf West- oder Osttribüne bis zu 50 Euro im vierten Rang auf Süd- oder Nordtribüne.

Die Tickets für das Spiel werden nur online verkauft. Allerdings: Als Union-Fan sollte man sich im Heimbereich am besten nicht zu erkennen geben. Auf Nachfrage von MOZ.de verweist Real Madrid zudem auf die speziellen Zugangsregeln für Gästefans. Aus Sicherheitsgründen sei der Gästebereich ordnungsgemäß abgetrennt und die Karten dafür können nur über den 1. FC Union erworben werden.

Real Madrid behalte sich von daher das Recht vor, Gästefans, die sich nicht im vorgesehenen Bereich befinden, den Zugang zum Stadion zu verwehren. Zudem warnt der Verein davor, Tickets über andere Verkaufskanäle, als die offiziellen Webseiten zu erwerben. Der Verein verweist zudem auf den Verhaltenskodex fürs Stadion, der auf der Webseite realmadrid.com auf Spanisch nachzulesen ist.

Es bleibt also ein Risiko. Allerdings gibt es viele deutschsprachige Real-Fans, die regelmäßig im Bernabeu-Stadion dabei sind. Wer also nicht unbedingt mit Union-Trikot anreisen oder während des Spiels nicht „Eisern Union, immer weiter, ganz nach vorn“ singen will, könnte über diesen Umweg doch bei dem historischen Spiel in der Champions League dabei sein.

Vorverkauf für Heimspiel gegen Real Madrid geht weiter

Wer die Reisekosten nach Madrid (Flugpreise liegen aktuell bei mindestens 600 Euro pro Person) nicht bezahlen möchte, kann derweil auf Karten für das Heimspiel von Union Berlin gegen Real Madrid hoffen. Der 1. FC Union Berlin setzt den Vorverkauf für sein erstes Heimspiel in der Fußball-Königsklasse fort. Vom 11. September um 12 Uhr bis zum 12. September um 17 Uhr können Mitglieder des Bundesligisten, die noch keine Europacup-Dauerkarte erworben haben, zwei Karten für die Partie gegen den SC Braga am 3. Oktober (18.45 Uhr/DAZN) im Olympiastadion reservieren.

Zur Verfügung stehen noch rund 34 000 Tickets, nachdem die Eisernen in einer Verkaufsphase vor der Auslosung schon 40 000 Dauerkarten für alle drei Heimspiele an Mitglieder veräußert hatten.

Sollten nach dieser Frist noch Karten zur Verfügung stehen, können alle Mitglieder nochmals zwei Karten erwerben, und zwar zwischen dem 13. September um 12 Uhr und dem 14. September um 17 Uhr. Ist das Olympiastadion mit seinen gut 74 000 Plätzen dann noch nicht ausverkauft, gehen die Restkarten ab dem 16. September (12 Uhr) in den freien Verkauf. Die Preise liegen für Mitglieder je nach Kategorie zwischen 35 und 70 Euro, für Nicht-Mitglieder zwischen 50 und 85 Euro.