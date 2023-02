Die lautstarken und reisefreudigen Fans des 1. FC Union Berlin sind zweifellos einer der Gründe für den Höhenflug der Eisernen in der Fußball-Bundesliga. Union reist als Tabellenzweiter zum Topspiel bei RB Leipzig an diesem Samstag (18.30 Uhr). Die Eisernen spielen bislang die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte.

Die drei Winter-Neuzugänge von Union Berlin um den Kroaten Josip Juranovic werden in Leipzig eine ganz neue Erfahrung machen: das Schweigen der Union-Fans in den ersten 15 Minuten. So haben es die Anhänger aus Köpenick immer gegen RB Leipzig gemacht. Und so werden sie es auch diesmal wieder machen. Denn der Club aus Sachsen wird von den Fußball-Traditionalisten als reines Marketing-Konstrukt verachtet.

„Eine Einweisung brauchen unser Neuzugänge natürlich nicht. Aber sie werden es sicher mitbekommen“, sagt Trainer Urs Fischer über das Schweigen der Union-Fans in der Anfangsviertelstunde gegen RB Leipzig. „Ich gehe davon aus, dass es auch in diesem Spiel so sein wird.“

Und wie denkt Urs Fischer über den fehlenden Support in den ersten 15 Minuten? „Mir gefällt das zwar nicht, aber es gilt, das zu akzeptieren. Es ist die Botschaft der Fans.“

Die Gästekurve in der Red-Bull-Arena wird auch diesmal wieder gut gefüllt sein. Rund 4600 Anhänger begleiten die Mannschaft nach Leipzig zum Duell des Tabellenvierten gegen den -zweiten. Und ab der 16. Minute dürfte es dann auch wieder gewohnt stimmungsvoll zugehen.

Rein sportlich hat Urs Fischer mit RB Leipzig keinerlei Berührungsängste und schaut sich nach eigenem Bekunden selbstverständlich auch die Spiele des Bundesliga-Rivalen an, zum Beispiel in der Champions League. „Für mich geht es da um Fußball. Die Fans haben eine andere Denkweise, aber das muss ja nicht meine sein“, erklärt Fischer mit Blick auf die seit Jahren schwelende Diskussion um RB Leipzig.