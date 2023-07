Das erste Trainingslager des 1. FC Union Berlin ist wie immer ein Heimspiel. Der Fußball-Bundesligist aus Köpenick bereitet sich von Donnerstag bis Sonntag in Bad Saarow auf die Saison 2023/24 vor – diesmal sogar als Champions-League-Teilnehmer.

Die Kurztrainingslager der Eisernen am Scharmützelsee im Landkreis Oder-Spree vor oder auch während der Saison haben mittlerweile Tradition. Bereits zum siebten Mal in den zurückliegenden fünf Jahren bezieht die Mannschaft von Cheftrainer Urs Fischer wieder Quartier im Vier-Sterne-Hotel Eplanade in Bad Saarow – wie in jedem Jahr seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2019.

Union Berlin – Trainingseinheiten für Fans

Urs Fischer hält auch diesmal am gewohnten Ablauf in Bad Saarow fest. Nach der Trainingseinheit am Donnerstagvormittag in Berlin düste der 1. FC Union an den Scharmützelsee. Am Freitag stehen dann zwei öffentliche Trainingseinheiten auf dem Programm, am Samstagvormittag noch eine weitere Einheit. Am Sonntag geht es zurück in die Hauptstadt.

Die genauen Trainingszeiten und -Orte: Freitag, 10.30 Uhr (Bonava-Arena Fürstenwalde) und 16 Uhr (Waldstadion Reichenwalde); Samstag, 10.30 Uhr (Bonava-Arena Fürstenwalde). Am Samstagnachmittag findet eine Teambuidling-Maßnahme statt. Auch dieser Punkt hat mittlerweile Tradition in Bad Saarow.

Union Berlin – die Neuzugänge

Mit dem tschechischen Nationalspieler Alex Kral (25/FC Schalke) und Mikkel Kaufmann (22/Karlsruher SC) aus Dänemark stehen erst zwei Neuzugänge fest. Während Kaufmann bereits in dieser Woche mit dem Team trainiert hat und im Camp am Scharmützelsee dabeisein wird, durfte Kral eine Woche länger Urlaub machen, weil er im Mai noch für das Nationalteam im Einsatz war. Das gilt auch für Frederik Rönnow, Josip Juranovic und Aissa Laidouni und Sheraldo Becker.

Andras Schäfer trägt nach seiner erneuten Fußoperation noch einen Spezialschuh und befindet sich im Aufbaustraining.

„Wir haben einen aufwändigen Transfersommer vor uns. Ob unser Kader bereits zum Trainingsauftakt so sein wird, wie wir uns das wünschen, muss man sehen“, hatte Manager Oliver Ruhnert bereits am Ende der zurückliegenden Saison erklärt.

Aber der nächste Neue ist schon im Anflug. Denn Union Berlin steht einem Medienbericht zufolge vor einer Leihe des US-Nationalspielers Brenden Aaronson von Premier-League-Absteiger Leeds United. Das berichtete in dieser Woche das Portal „The Athletic“. Der 22-Jährige gilt als kreativer offensiver Mittelfeldspieler, hatte in der vergangenen Saison in Leeds allerdings Probleme, diese Qualitäten dauerhaft abzurufen. Er hat bislang 29 Länderspiele für die USA absolviert.

Union Berlin – der Auftakt

Union Berlin ist am Montag und Dienstag mit Fitnesstests und medizinischen Untersuchungen der Spieler in die Saisonvorbereitung gestarte. Trainer Urs Fischer hat seinen Spieler eine anstrengende Vorbereitung angekündigt. „Ich habe ihnen einmal mehr gesagt, dass ich ihnen auch in diesem Jahr auf den Sack gehen werde“, sagte ein bestens gelaunter Fischer am Mittwoch nach der ersten Übungseinheit auf dem Trainingsplatz in Köpenick. „Es gilt, vom ersten Moment an zu versuchen, konzentriert und vor allem mit Qualität zu arbeiten“, forderte Fischer.

Union Berlin – Testspiele und Trainingslager

Das erste Testspiel bestreitet Union Berlin am 12. Juli beim Regionalligisten FSV Luckenwalde (18.30 Uhr). Am 15. Juli spielen die Eisernen in Ungarn bei Zalaegerszegi TE FC (16.30 Uhr). Am 19. Juli kommt Rapid Wien ins Stadion an der Alten Försterei (18.15 Uhr), am 22. Juli geht es ebenfalls in Köpenick gegen Holstein Kiel (15 Uhr). Vom 24. Juli bis 2. August reist der 1. FC Union ins Trainingslager nach Bramberg am Wildkogel in Österreich.

Das erste Pflichtspiel steht am 13. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Südwest-Regionalligisten Astoria Waldorf an. Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison kommt der FSV Mainz 05 am 19. oder 20. August nach Berlin.

Ach ja: Und die Champions-League-Gegner werden am 31. August in Monaco ausgelost.