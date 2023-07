Jetzt steht es fest: Der FC Union Berlin wird in der kommenden Saison seine Spiele in der Champions League im Olympiastadion und nicht im heimischen Stadion an der Alten Försterei in Köpenick austragen. Das hat Union-Präsident Dirk Zingler am Montagabend den Mitgliedern des Vereins in einem Brief mitgeteilt.

Die Vereinsführung habe sich laut Zingler „nach Abwägung vieler guter Argumente entschieden, die Spiele der Champions League im Olympiastadion und die Spiele in der Youth League im Stadion An der Alten Försterei auszutragen“, heißt es in dem Brief. Aufgrund der deutlichen größeren Kapazität im Olympiastadion wolle man möglichst „vielen Unionern die Möglichkeit geben, diese für uns außerordentlichen Spiele live erleben zu können“, begründet der Union-Präsident die Entscheidung.

Union Berlin hat derzeit rund 56 000 Mitglieder. Das Stadion an der Alten Försterei bietet lediglich rund 22 000 Besuchern Platz. Das Olympiastadion fasst dagegen 74 000 Zuschauer. „Champions League für alle Unioner – von dieser Idee haben wir uns leiten lassen, und wir werden darauf achten, dass sich möglichst viele Menschen diese Spiele auch leisten können“, schreibt Zingler in dem Brief an die Mitglieder.

Die Königsklasse in Köpenick, Champions League im Stadion an der Alten Försterei – es klang wie ein moderner Traum im Profifußball. Mit ihrer Entscheidung passen sich die Eisernen den Erfordernissen der Realität an. Denn auch in finanzieller Hinsicht rechnet sich der Umzug in das Olympiastadion. Vorsichtigen Schätzungen zufolge wird Union Berlin bei den drei Gruppen-Heimspielen einen mittleren einstelligen Millionenbetrag extra einnehmen – trotz dort zu zahlender Stadionmiete an das Land Berlin. Alleine die Vermarktung der VIP-Logen macht einen enormen Unterschied aus. Die gesamte Infrastruktur im Olympiastadion ist auf Events dieser Größenordnung ausgelegt.

In der Saison 2021/22 haben die Eisernen ihre Spiele in der Conference League ebenfalls im Olympiastadion ausgetragen und gezeigt, dass sie auch dort für eine tolle Stimmung sorgen können. Die vier Heimspiele in der Europa League fanden in der vergangenen Saison im Stadion an der Alten Försterei statt.

Die Auslosung für die Gruppenphase findet am 31. August in Monaco statt. Der erste Spieltag ist für den 19. und 20. September angesetzt.