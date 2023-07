Motorradfahrer leben gefährlich. Ihr Risiko, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt oder getötet zu werden, ist um ein Vielfaches höher als bei anderen Kraftfahrern. Was liegt da näher, als die Biker nicht nur für Gefahren zu sensibilisieren, sondern auch für Möglichkeiten, Leben zu retten? Und zwar ganz unkompliziert und jederzeit: Als Blutspender. Um das bekannter und vor allem attraktiver zu machen, wurde 2004 in Schwedt eine einzigartige Aktion aus der Taufe gehoben: Die Blutsbrüdertour.

Dabei wird eine spannende Motorradtour durch die wunderschöne Uckermark kombiniert mit einem großen Bikertreffen und einer Blutspendeaktion . In diesem Jahr trafen sich dazu am 8. Juli 2023 wieder mehr als 200 Biker auf 150 Maschinen in Schwedt. Und das bei 33 Grad Hitze im Schatten. Doch der Blutsbrüderverein und der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost hatten gut für alle Teilnehmer und die vielen neugierigen Besucher gesorgt.

Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe begleitete die Tour

Nach einer rund eineinhalbstündigen Ausfahrt der 150 heißen Öfen durch die Region rund um Schwedt, begleitet von der Motorradstaffel der Johanniter Unfallhilfe e.V., derPolizei und einem Servicefahrzeug des Schwedter Motorradcenters Sattelberg, trafen sich alle am Oder-Center Schwedt.

In den ersten Jahren startete und endete Blutsbrüdertour direkt am Klinikum Uckermark in Schwedt. Jetzt bietet das Oder-Center ausreichend Platz und Publikum für das Biker-Treffen und für die Blutspendeaktion. Dafür wurde ein leerstehendes Ladengeschäft umgerüstet.

DRK-Blutspendedienst Nord-Ost betreute die Spender

Den ganzen Tag lang zapfte das DRK-Blutspendeteam aus Neuruppin, unterstützt von DRK-Helfern aus Schwedt, Freiwilligen Blut ab. „Insgesamt 109 Spender meldeten sich an. 104 von ihnen durften nach ausführlicher ärztlicher Untersuchung zum Aderlass auf einer der Liegen Platz nehmen. So kamen an einem Tag 104 Blukonserven zusammen“, zieht Sandra Kobelt vom Blutsbrüderverein zufrieden Bilanz.

Die Blutkonserven werden vom DRK-Blutspendedienst auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Der Bedarf ist jedoch weitaus höher, als es Spenden gibt.

Schwedt, 8.7.2023: Blutsbrüdertour 2023 - Bernhard Schnepf spendete das erste Mal Blut.

© Foto: Oliver Voigt

Engpass bei Blutkonserven vor allem im Sommer

Vor allem im Sommer kommt es durch weniger Spenden durch die Urlaubs- und Ferienzeit aber gleichzeitig mehr Unfällen durch die Freizeit- und Motorradsaison, immer wieder zu Engpässen bei Blutkonserven. Hinzu kommt auch im Blutspendedienst Personalmangel. Doch nicht nur bei Unfällen oder Operationen werden sie benötigt, auch bei vielen schweren Erkrankungen, zum Beispiel Krebs.

Doch von den Sorgen bekamen die Biker und Spender der Blutsbrüdertour 2023 wenig zu spüren. Neben der lebensrettenden Hilfe stand der Spaß im Vordergrund. Auf dem Center-Vorplatz nutzten Schwedter Schüler die Gelegenheit, ihre Abiball-Kasse mit einem Kuchenbasar und Kaffeeverkauf aufzubessern.

Die Agentur Werbe-Pink bot die beliebten Tour-Shirts an und für Kinder gab es eine Hüpfburg und Spiele.

Schwedt, 8.7.2023: Blutsbrüdertour 2023: Die Biker kamen aus ganz Brandenburg und Berlin nach Schwedt.Das war auch für die zahlreichen Zuschauer ein Gaudi.

© Foto: Oliver Voigt

PCK-Chef wird zum Blutsbruder

Viele Blutsbrüder kommen schon seit vielen Jahren, andere sind ganz neu dabei. Darunter auch der Geschäftsführer der PCK Raffinerie Schwedt, Ralf Schairer - als Biker und als Bluspender. „Ich bin spontan gekommen und hab mir erstmal die 15-jährige Geschichte dieser Veranstaltung erzählen lassen, mein Respekt für diese geniale Idee, das Nützliche der Blutspende mit dem Spaß der gemeinsamen Motorradtour zu verbinden. Ich bin beeindruckt von so viel Engagement der Organisatoren.“

Termin der Jubiläumstour 2024 steht fest

Auch Frank Schäpe, Vorsitzender des Blutsbrüdervereins, ist am Ende eines langen Tages voller Freude und Dankbarkeit: „Es war ein wunderschöner und vor allem erfolgreicher Tag für alle und insbesondere für unseren Verein. Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten, Helfern und Unterstützern bedanken.“

Der Termin für das nächste Jahr steht schon fest: Am 1. Juni 2024 wird der Verein mit seinen mehr als 40 Mitgliedern seine 10jährige Blutsbrüdertour-Jubiläumstour mit vielen besonderen Highlights starten.