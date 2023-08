Deepfake (manipuliertes Video- und Audiomaterial), gefälschte SMS-Nachrichten oder Anrufe, in denen sich die Betrüger als Kinder des Opfers ausgeben, sind einige der Tricks, mit denen die Diebe an das Geld kommen. Bevorzugt werden vor allem ältere Menschen.

In viel zu vielen Fällen mit Erfolg. Eine typische Masche: „Oma und Opa, ich liege im Krankenhaus. Bitte schickt mir Geld an diese Bankverbindung“. So war es auch am Nachmittag des 17. August. In den Nachmittagsstunden erhielt eine ahnungslose Rentnerin aus dem Nichts einen dubiosen Anruf.

Angeblicher Polizist feilscht um Freilassung

Statt des Enkels oder der Enkelin wurde ihr von den Betrügern ein Polizeibeamter aus Fredersdorf vorgespielt. Angeblich sei die Schwester der Rentnerin in einen Autounfall verwickelt – und habe diesen sogar verursacht. Um die Frau am Telefon noch mehr unter Druck zu setzen, setzt der unbekannte Betrüger noch eins drauf. Die Schwester der Rentnerin müsse wegen des Unfalls sofort ins Gefängnis. Dies könne jedoch verhindert werden, wenn auf der Stelle 43.000 Euro überwiesen werden.

Eine ganz schön hohe Summe. Das findet auch die Rentnerin und verlässt sich auf ihr Bauchgefühl. Sie hatte sich im Vorfeld über gängige Betrugstaktiken informiert und wies den angeblichen Polizisten aus Fredersdorf ohne weiteres ab.

Betrug gelingt bei Strausberg

Die Polizei bestätigte der Frau später, dass es sich tatsächlich um einen Betrugsversuch handelte und sie richtig entschieden hatte. Ein nicht ganz so glückliches Ende hatte am selben Tag eine andere Frau. Allerdings in Rehfelde bei Strausberg.