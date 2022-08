„Brand groß“ stand auf den Meldeempfängern der Feuerwehrleute in Wriezen , als die Regionalleitstelle für Rettungsdienste und Feuerwehren in Frankfurt am 17. August kurz nach 13 Uhr den Alarm auslöste. „Als wir den Brandort erreichten, stand eine riesige Rauchwolke über dem Areal“, beric...