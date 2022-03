„Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft, Wünsch dir was“, heißt es im Refrain eines Liedes, das ursprünglich von den „Toten Hosen“ stammt. Nach einer Disko-Version des Songs haben Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Laurentiusschule in Bad Freienwalde am 22. März auf dem ...