Trotz satter Rücklagen von 1,2 bis 1,8 Millionen Euro, die die Stadt Bad Freienwalde in den Jahren 2017, 2018 und 2019 in ihren Haushalten verbucht hat, musste Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung eine Niederlage hinnehmen. Die Stadtverordneten versagten ...