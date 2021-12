Allmählich wird es ernst, Weihnachten steht vor der Tür. Die große Frage in vielen Familien lautet: Was wollen wir über die Feiertage essen? In den meisten Haushalten soll an mindestens einem der Weihnachtsfeiertage ein Braten auf den Tisch kommen. Wer bewusst lebt und regional denkt, ist mit Wi...