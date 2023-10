Mit zunehmendem Alter nimmt die Quantität und Qualität des sozialen Umfeldes ab. Die eigenen Kinder leben vielleicht in einer anderen Stadt, die Enkelkinder kommen nur noch selten zu Besuch und außer dem morgendlichen Rätselraten in der Zeitung oder dem Fernsehprogramm gibt es kaum noch besondere Ereignisse im Alltag. Krankenkassen und Stiftungen in Deutschland warnen nicht selten davor, wie gefährlich Depressionen im Alter werden können.

Gerade dann kommen Kurse wie Yoga, Gartenpflege, Kräuterwanderungen, Kochen oder zum Thema IT gerade recht. Martina Hiller organisiert diese Kurse für den Bereich Bad Freienwalde, Seelow und Strausberg und ist hier auch Ansprechpartnerin vor Ort in der Waldstadt. Die Kurse werden vom Landkreis gefördert und finden über die Volkshochschule beziehungsweise das Zentrum für Erwachsenenbildung und Medien statt. Je nach Angebot, wie Yoga- und Sprachkurse, kommen da schon mal mehr als zehn Termine zusammen. Über Wochen hinweg treffen sich dann eine Handvoll Menschen, die nicht nur etwas lernen wollen, sondern sich auch mit anderen austauschen können.

Kurse fördern Gesundheit und soziale Kontakte

„Wir sind hier schon ein bisschen wie eine große Familie. Manche kommen schon seit Jahren“, erzählt Hiller schmunzelnd. Vor allem die Gesundheitskurse oder Pilates und Qigong stoßen bei den 40- bis 70-Jährigen auf großes Interesse. Ein weiterer Grund für die Teilnahme der Älteren ist zum Teil auch die Prävention von gesundheitlichen Beschwerden. „Die meisten jungen Leute interessieren sich nicht so sehr für Gesundheitskurse oder Präventionsmaßnahmen . Sie sind in der Regel noch gesund und fit. Erst im Alter, wenn sich die ersten Wehwehchen und Gebrechen bemerkbar machen, wollen die Leute etwas tun“, so Hiller.

Stressbewältigung und Finanzplanung: Wichtige Themen für alle Altersgruppen

Die Kurse zu Entspannungstechniken bei Stress sind besonders für jüngere Teilnehmer interessant. Am 5. Oktober startet deshalb der Kurs Autogenes Training und Achtsamkeit. „Entspannungstechniken gegen Stress werden ja auch von Psychologen empfohlen. Die meisten wissen gar nicht, wie sie bewusst abschalten können und stressen sich dadurch umso mehr“, gibt Hiller zu Bedenken. Ebenso wichtig ist der anstehende Finanzkurs im November, bei dem die Teilnehmer lernen können, wie sie ihr Geld nachhaltig anlegen können, welche Förderungen es vom Staat gibt, welche Zahlungsmittel sich eignen oder welche Sozialversicherungen und Altersvorsorgeoptionen sich wirklich lohnen.

Wandern und Heilkräuter: Besondere Angebote der Bildungseinrichtung

Eine weitere Besonderheit im Programm sind die Pilz- und Kräuterwanderungen , die regelmäßig in Bad Freienwalde und Seelow stattfinden. Simone Hornung, eine der angestellten Dozentinnen, kennt sich in der Region bestens aus, wie Hiller bestätigt. So erzählt Dozentin Hornung, dass Schafgarbe und Spitzwegerich noch lange und leicht zu finden sind. „Beide Pflanzen können auch ohne Probleme gegessen werden“, erklärt sie. Schafgabe eignet sich gut bei Magen- und Darmbeschwerden. Spitzwegerich wird auch gerne für Hustensaft verwendet oder kann wie Flohsamen eingesetzt werden. „Der Breitwegerich wiederum ist sehr praktisch, wenn die Füße wund geworden sind“, fügt die Dozentin hinzu.

Bad Freienwalde: Hiller plant weiterhin abwechslungsreiches Kursprogramm

Derzeit stehen 43 Kurse auf dem Programm. „Das ist ganz schön viel Planung“, gibt Martina Hiller mit einem leichten Lachen zu. Dennoch möchte sie auch in Zukunft ein abwechslungsreiches Programm anbieten und den Menschen die Möglichkeit geben, nicht nur ihre Heimat, sondern auch sich gegenseitig besser kennenzulernen.