Staunend blicken Schaulustige vom Schiffsanleger in Hohenwutzen auf die Oder. Am Schiffsanleger türmen sich die Eisschollen. Die Wiesen zwischen Deich und Flussbett sind mit einer Eisdecke überzogen. Nur wenige hundert Meter vom Schiffsanleger in Richtung Hohensaaten beginnt die Einstandsgrenze. V...