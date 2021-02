„Wir hatten in Neulewin mal so viele Häuser im Angebot, dass wir keine Schilder mehr aufstellten, weil es so aussah, als verkauften wir das halbe Dorf“, sagt Uwe Schulz, Geschäftsführer des IHR-Immobiliencenters in Bad Freienwalde. Die Häuser haben inzwischen alle die Eigentümer gewechselt....