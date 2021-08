„Mein Ziel bleibt die Aufnahme der Wriezener Bahn von Werneuchen nach Wriezen in den neuen Landesverkehrsplan. Dafür setze ich mich weiterhin ein“, erklärte Clemens Rostock, verkehrspolitischer Sprecher der Bündnisgrünen Landtagsfraktion, bei einem Vor-Ort-Termin am Bahnhof Sternebeck und am Bahnhof Schulzendorf. Dorthin hatte er zusammen mit der für Märkisch-Oderland zuständigen Abgeordneten Sahra Damus eingeladen. Ziel des Termins wa...