Weg frei für den Solarpark Harnekop – was dort geplant ist

Photovoltaik in Prötzel

Die Gemeindevertretung in Prötzel hat endgültig die Weichen für den Solarpark Harnekop gestellt. Was die Firma Visiolar als Vorhabenträger auf dem Gelände vorhat – auch an ökologischer Begleitung.