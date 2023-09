Während die meisten schon nach Mitternacht im Bett lagen und den Wecker für den nächsten Tag gestellt hatten, kam es in der Nacht zum 18. September kurz vor ein Uhr in der Nähe von Wriezen zu einer nicht ganz so friedlichen Begegnung.

Polizeibeamte waren auf der L 33 in der Nähe von Wriezen im Rahmen einer regulären Streifenfahrt unterwegs, als ihnen ein Autofahrer auffällig erschien. Sie entschlossen sich dazu, den Mann am Steuer eines Ford Mondeo anzuhalten und ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Polizei startet Verfolgungsjagd

Den Anweisungen der Beamten folgte der Fahrer nicht. Stattdessen, so berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Ost, beschleunigte der Mann und lieferte sich mit den diensthabenden Polizisten eine nächtliche Verfolgungsjagd.

Kurz nach Beginn der Flucht wurde dem Fahrer die überhöhte Geschwindigkeit zum Verhängnis . Wie die Beamten berichten, kam der Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich samt Fahrer am Straßenrand. Weder der Schock noch mögliche äußere oder innere Verletzungen veranlassten den Fahrer des Fords, die Flucht aufzugeben. Vielmehr habe sich der Mann selbst aus dem Fahrzeug befreit und sich anschließend zu Fuß aus dem Staub gemacht.