Immer wieder kreist ein Hubschrauber am Nachmittag am Montag (24. April) über Bad Freienwalde und Schiffmühle. Das Geräusch der Rotoren ist mal lauter, mal leiser zu hören. Ein Anruf bei der Polizei sorgt für Klarheit: Es handele sich um einen Hubschrauber der Bundespolizei, bestätigte Roland Kamenz, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) auf Anfrage.Die Polizei habe gegen 15.20 Uhr auf der B158 in Höhe Schiffmühle einen Audi A6 kontrollieren wollen, der den Beamten verdächtig vorkam.