Am 25.09.2019, gegen 05:25 Uhr, meldet sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei und gab an, dass an einem Bootsanleger in der Uferstraße ein Fahrzeug aus dem Wasser ragen würde. Tatsächlich fand sich im Wasser der Oder ein PKW VW Golf. Wie sich herausstellte, waren die am Wagen angebrachten Kennzeichen zuvor in Beeskow gestohlen worden. Das Auto selbst ist nach jetzigen Erkenntnissen eines der beiden Fahrzeuge, welche in der Nacht zum 24.09.2019 von der Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Berliner Straße entwendet wurden. Die Täter standen nun in Bad Freienwalde vor Gericht. © Foto: Citynews TV