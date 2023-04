Der beliebte Schauspieler Thomas Rühmann („In aller Freundschaft“), Mitbegründer des „Theater am Rand“ in Zollbrücke hat sich schon vor 25 Jahren seinen Traum erfüllt: montags bis freitags Dreharbeiten für die beliebteste Arztserie im deutschen Fernsehen. Und am Wochenende auf den Brettern stehen, die ihm die Welt bedeuten. Und das in seinem eigenen Theater. Mitten im Oderbruch, einen Steinwurf von der Oder entfernt.

Hier ist er nun in den kommenden Wochen mit Theaterstücken und Konzerten zu erleben. Den Auftakt macht „Sugar Man – das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez“. Darin erzählen Thomas Rühmann, Jürgen Ehle und Monika­­­­­ Herold die wundersame Geschichte des amerikanischen Songwriters (Freitag, 28. April, 14.30 und 19.30 Uhr).

Konzerte, Theaterstücke und Lesungen mit Thomas Rühmann

Sonnabend (29. April, 15 und 19.30 Uhr) erklingen dann „Richtige Lieder" von Thomas Rühmann und seiner Band. Zudem gibt es am Sonntag (30. April) die musikalisch-szenische Lesung „Tante Julia und der Kunstschreiber" nach dem Roman des Literaturnobelpreisträgers Mario Vargas Llosa, mit Thomas Rühmann, Annett Renneberg und Holger Daemgen zu erleben.

Im Mai 2023 stehen dann „Liebe in Zeiten des Hasses“ eine Neuproduktion von Thomas Rühmann mit Florian Illies’ „Chronik eines Gefühls 1929–1939“ und mit Anne-Catrin Wahls, Julia Jäger, Michael Kühl und Wolfgang Torkler am Klavier an. Ebenso wie „Die Entdeckung der Langsamkeit“ und „Der Schneesturm“ nach Vladimir Sorokins Roman, mit Thomas Rühmann und Holger Daemgen, begleitet am Theremin von Mareike Trillhaas.

Mit „Als Tom Waits bei Chuck Berry auf dem Sofa lag“ steht am 9. Juni eine Premiere an: ein Storyteller-Abend mit Thomas Rühmann, Reentko Dirks und Clemens C. Poetzsch.

Online ist der Sommerspielplan schon zu finden

„Der Spielplan-Flyer ist noch in der Druckerei, doch seit kurzem sind die Veranstaltungen bis Ende September auf unserer Website schon zur Buchung freigegeben. Freuen Sie sich auf die Jazz-Legende Hannes Zerbe, auf Tino Eisbrenner und Gerhard Schöne, auf unser beliebtes Sommerstück ,Mitten in Amerika´ mit Thomas Rühmann und die neue Produktion des ,Ton und Kirschen´-Wandertheaters", blicken Almut Undisz und Uwe Wolf in die Sommermonate. „Anfang August gastiert das ,Societaetstheater´ Dresden mit dem Stück ,Glück – Eine kurze Geschichte der Menschheit´, inspiriert von Yuval Noah Hararis Buch."

Das Festival „Liederlauschen“ kommt 2023 auch wieder nach Zollbrücke

Theater am Rand Zollbrücke Tobias Morgenstern und Philine Conrad und ihr Festival „Kunst ist Leben“ Zollbrücke Am darauffolgenden Wochenende zeigen Studierende der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ unter dem Motto „Frei Spiel“ gleich sechs selbst erarbeitete Produktionen.

In der Reihe „Freies Wort – Freie Musik“ kommen unter anderem die Schauspielerin und Regisseurin Gabriele Gysi und Madita Hampe von der Rubikon-Jugendredaktion zu Wort. Auch die Reihe „Randthema“ findet weiterhin statt. Und beschäftigt sich im Juni mit dem umstrittenen Thema Oderausbau. Zudem findet das Festival „Liederlauschen“ statt und es gibt Theaterstücke für Kinder im Programm.

Blick hinter die Kulissen beim Tag der offenen Tür

Schon in wenigen Tagen gibt es die Gelegenheit, hinter die Kulissen des Theaters zu schauen: „Erleben Sie Künstler hautnah! Bei unserem ,Tag der offenen Tür´ am 6. Mai von 13 bis 18 Uhr gibt es viel zu erleben auf der Bühne und im Gelände, Künstler sind ansprechbar und es gibt eine Schatzsuche für Kinder“, laden die Theatermacher ein. Auch die Randwirtschaft ist an diesem Tag geöffnet. Es gibt Führungen und Einblicke, die sonst verwehrt bleiben: hinter die Kulissen, in die Werkstatt, ins Büro, in den Theaterturm und das Künstlerhaus. Zudem erwarten die Besucherinnen und Besucher ein Bühnenprogramm mit Musik und Rezitationen, Smoothies der Theatergärtnerin und eine Selfie-Loge.