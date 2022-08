Auf der Autobahn A20 in Richtung Ostsee ist am 3. August um 7.33 Uhr bei Prenzlau ein schwerer Unfall mit zwei Toten passiert. Ein mit acht Personen besetzter Opel Vivaro, ein Kleinbus, kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr in die Böschung, überschlug sich und landete anschließend wieder auf der Fahrbahn