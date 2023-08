Ein Kühltransporter einer Eismanufaktur aus Berlin hat sich am Mittwoch (16. August) kurz nach 13 Uhr in der Gesundbrunnenstraße in Bad Freienwalde unter der Brücke festgefahren. Der Transporter kam aus Richtung Stadtzentrum und steckte mit seinem Kühlkoffer unter der Brücke fest.

Obwohl ein Warnschild die maximale Höhe von 2,30 Meter ausweist, hatte der Fahrer keinen Zweifel daran, dass das Fahrzeug darunter passt. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, sagte er gegenüber der MOZ. Er habe mit helfenden Passanten versucht, den Transporter herauszuschieben. Es ging weder vor noch zurück.

Feuerwehr befreit den Transporter

Schließlich rückte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Freienwalde mit einem ihrer Fahrzeuge und neun Einsatzkräften unter Leitung von Stadtwehrführer René Erdmann an, um das Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien.

Mit der Seilwinde zog die Feuerwehr den wenig beschädigten Transporter frei. Weiter fahren konnte er trotzdem nicht mehr, die Vorderreifen waren platt. „Das Kühlaggregat funktioniert noch“, so der Fahrer. Schaulustige, die in der Nähe des Unfallorts wohnen, kennen das Geräusch, wenn sich jemand festfährt. „Das passiert jeden Monat mindestens einmal“, sagte ein Mann.