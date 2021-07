Mit dem Mikrofon in der Hand hat Detlef Malchow, Stadtverordneter in Bad Freienwalde (Fraktion Wählervereinigung 2019/FDP/WG Insel), am Freitag auf dem Marktplatz die Bürger um ihre Unterschrift gebeten. „Bleibt die Brücke, bleibt der Wald“ heißt die Bürgerinitiative, zu deren Mitgliedern e...