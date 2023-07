In aller Frühe, am Sonnabendmorgen (29. Juli) werden die ersten Händler auf dem Marktplatz der Kreisstadt von Oder-Spree ankommen und beginnen, die Stände für das bunte Markttreiben aufzubauen. Im Anschluss wird das Sortiment sortiert und ausgepackt und für die zu erwartenden Besucher zur Präsentation vorbereitet. Mehr als 20 Anbieter werden mit ihren Produkten vor Ort sein – vor allem mit Köstlichkeiten zum Probieren.

Doch das ist längst nicht alles – auch Musik soll beim 3. Regionalmarkt zur guten Laune der Besucher beitragen, genauso wie ein kulturelles Angebot. „Am Freitag stimmt bereits das Sommertheater auf das Wochenende ein“, verrät Katrin Laske von der Stadtverwaltung Beeskow, die gemeinsam mit Altstadtmanagerin Kerstin Müller die Veranstaltung vorbereitet hat.

Frisch gebackener Kuchen, Molkerei-Produkte und Bio-Wurst in Beeskow

Einkaufen bei Beeskow Hofladen Korn in Stremmen geht mit Molkerei neue Wege – welche Produkte es gibt Tauche „Wir konnten zahlreiche Akteure gewinnen“, erzählt Katrin Laske. Mit dabei seien wieder die Landfrauen, die selbstgebackenen Kuchen im Gepäck haben werden und diesen verkaufen würden. „Darüber hinaus bietet ein Imker vom Beeskower Verein Honig und kann auch Fragen der Besucher beantworten“, teilt sie mit. Und auch der Hofladen aus Stremmen, einem Ortsteil der Gemeinde Tauche, werde mit einer Auswahl von Produkten, darunter auch Milcherzeugnisse, vertreten sein.

Tierische Produkte wie beispielsweise Wurst kommt in diesem Jahr von den Biegener Höfen in Bio-Qualität. Und auch die Storkower Fischereigenossenschaft werde mit verschiedenen Angeboten aus dem Netz vertreten sein. Und wie sieht es aus mit Angeboten von Landwirten direkt aus der näheren Umgebung? „Es ist gerade viel los in Oder-Spree“, betont die Kerstin Müller.

Pflanzen, Holzspielzeug und Keramik-Deko

Einkaufen in Oder-Spree In Tauche eröffnet ein neuer Laden – was das „Formschön“ in Kossenblatt bietet Kossenblatt Und somit ringe nicht nur jeder Veranstalter um Besucher, sondern auch um Anbieter. „Dazu kommt die Ernte, bei der gerade viel zu tun ist“, sagt sie. Und auch die Ferien würden eine Rolle spielen. Es dürfe nicht vergessen werden, dass so eine Veranstaltung für die Akteure viel Arbeit und Zeit für die Vorbereitung koste und damit auch Geld. Und vielleicht sei der Termin auch nicht so ideal gewählt?

Einkaufen Zum ersten Mal Regional- und Bauernmarkt in Beeskow – was geboten wurde Beeskow Für die Besucher gebe es ein breit gefächertes Angebot. „Es wird einen Pflanzenverkauf und auch Spielzeug angeboten, aus Holz“, sagt sie. Dafür komme aus Eisenhüttenstadt die „Holzdekadenz“, die auch Geschenkartikel und Dekorationsgegenstände im Portfolio haben. Und aus Kossenblatt, ebenfalls in der Gemeinde Tauche, hätten sie Melanie Barby gewinnen können, die ein Sortiment aus ihrem „Formschön“ mitbringt.

„Tanz und Theater“ als neues Format beim Regionalmarkt

Längst nicht alles, wie die Organisatorinnen versprechen. Für die musikalische Untermalung sorge ein DJ. Und dann gebe es ja noch ein neues Format, verraten sie: „Tanz und Theater zum Regionalmarkt“. Das sei ein Rahmenprogramm mit internationalen Künstlern, die Tanz- und Theaterperformances zeigen. „Mit dabei sind das Duo Be Jaga, Clara Gracia, Yvonne Leppin & Lola Agostini sowie Elektro Kagura.“ Zu jeder vollen Stunde zeigen sie Kostproben ihrer Kunst.