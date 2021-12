Wer von Beeskow kommend in Richtung B 87 durch den Ortsteil Oegeln unterwegs ist, fragt sich unweigerlich, was und wer auf der landwirtschaftlichen Fläche links neben der Fahrbahn baut. Und allen Spekulationen zum Trotz – das, was auf den ersten Blick wie der Bau eines Einfamilienhauses anmutet...