Mindestens zehn Besucher will Karolin Ring in ihrem Bürgerbeteiligungsbüro an den Öffnungstagen zählen. Das ist schon ein ganz schön hochgestecktes Ziel. Sie wisse von einigen Einzelhändlern, dass die an manchen Tagen schon froh sind, wenn sie zwei Kunden bedienen können. Bisher habe sie ihr ...