Wenn am 24. September in Beeskow ein neuer Bürgermeister gewählt wird, steht nach 2017 zum zweiten Mal der Name von Ralf Hörich auf den Stimmzetteln. Der heute 60-Jährige war damals angetreten, weil es sonst mit Amtsinhaber Frank Steffen (SPD) nur einen Bewerber gegeben hätte. Hörich wollte ei...