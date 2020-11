Oliver Radzio (CDU), Wirtschaftsingenieur und Mitglied der Gemeindevertretung aus Sauen erhielt bei der Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Rietz-Neuendorf am 8. November 65,9 Prozent der Stimmen, so das vorläufige Ergebnis am Wahlabend. © Foto: Monika Rassek