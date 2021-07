Der Kreiswahlausschuss des Bundestagswahlkreises 63, zu dem die Stadt Frankfurt (Oder) und der Landkreis Oder-Spree gehören, hat am Freitag alle 13 eingereichten Kreiswahlvorschläge zugelassen. Diese wurden zuvor bei der Sitzung in Beeskow geprüft. Damit haben die Wähler am 26. September die Wahl zwischen elf Bewerbern, die für ihre Parteien antreten und zwei Einzelkandidaten. Der Bewerber mit den meisten Stimmen erhält dann das Direktmanda...