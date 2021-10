153 Corona-Todesfälle auf 100.000 Einwohner hat es in Brandenburg seit Beginn der Pandemie gegeben. Höher sind die Werte bundesweit nur in Sachsen (253) und Thüringen (209). Und innerhalb Brandenburgs liegt der Kreis Oder-Spree mit 318 Todesfällen an der Spitze. Bezogen auf 100.000 Einwohner sin...